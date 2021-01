Kohtuniku suhtes juurdlust ei tulnud 

Kinnipeetav Jaak heitis õiguskantslerile esitatud kaebuses ette sedagi, et kohtunik takistab ja venitab menetlust igal võimalikul viisil ning ei järgi riigikohtu ega Euroopa inimõiguste kohtu praktikat: ei määra ta näiteks vangidele terviseekspertiisi. Õiguskantsler tutvus kohtuasja materjalidega ega leidnud, et distsiplinaarmenetluse algatamiseks oleks põhjust. Peamisele etteheitele, et kohtunik on Jaagu suhtes erapoolik, on oma hinnangu juba andnud Tartu halduskohtu esimees, lahendades taandamistaotlust. Ta leidis nimelt et taandamiseks pole alust.