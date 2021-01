Haiglaõde vallandati peale koroonapatsiendiga seksimist 

Jakartas uudse koronaviiruse suhtes positiivse testi saanud mees seksis haigla tualetis haiglaõega ja jagas sotsiaalmeedias selle kohta häirivaid detaile, vahendab The Sun. Ta laadis üles kuvatõmmise nende mõlema vahel vahetatud WhatsAppi sõnumitest, vahendab India Today.

Mees ja haiglaõde kuulati mõlemad üle pärast seda, kui postitus sotsiaalmeedias levima hakkas. Mõlemad tunnistasid, et kohtusid seksi eesmärgil Jakartas Wisma Atleti karantiiniasutuse tualetis.

Piirkondliku sõjaväekomando infojuht kolonelleitnant Arh Herwin BS ütles, et nii patsient kui ka õde arreteeriti. Kohaliku meediaga rääkides ütles Herwin: "See juhtum on üle antud Jakarta keskpolitseile."