Kas sellest mehest saab uus Merkel? 

See, kas ta pärast sügisesi parlamendivalimisi pärib ka Angela Merkeli koha kantslerina, pole loomulikult veel kindel. Merkel on varem kinnitanud, et just Laschet kui suure liidumaa juht sobib kõige paremini teda asendama, kuid praegu ei astunud välja ühegi parteijuhi kandidaadi toetuseks.