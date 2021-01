Eesti uudised EBASEADUSLIKUD TULIRELVAD: kuidas need inimeste kätte satuvad? Kristjan Väli , täna 16:43 Jaga: M

Foto: Õhtuleht / PPA

Jaanuar algas veretööga, kui 80aastane pensionär Mati tulistas Tallinnas Lasnamäel surnuks 36aastase Polina. Ta kasutas ebaseaduslikku tulirelva ja ütles politseile, et see on tema käes olnud juba aastaid. Kuidas ebaseaduslikud tulirelvad inimeste kätte satuvad?