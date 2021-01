Adik Levin | Kus saan end vaktsineerida? 

Pingereas järgmine kontingent, keda hakatakse vaktsineerima on 80+ ehk suure riskiga kodanikud. Olen just selle inimgrupi esindaja. Tundsin huvi mitme perearsti käest, kuidas minu vanuste patsientidega on. Vanemaealised perearstidest kolleegid on šokis, kuna töökoormus on niigi suur ja nad kardavad, et neile hakkab selline koormus üle jõu käima.

Neil on paljuski õigus, kuna esmatasandi perearstide süsteemist on tehtud põhjata ämber, kuhu kõik võib kallata. Covid-19 vaktsineerimine ei ole mitte plaaniline laste vaktsineerimine. Käib sõda koroona viirusega ja võitlus temaga on riiklikult väga tähtis üritus ja lihtsalt delegeerida vaktsineerimine ainult esmatasandi arstiabisse oleks bürokraatia tipp. Kui see nii saab olema, siis kiirendame esmatasandi arstiabi kiiret kollapsi ja kokkuvarisemist.

Maailma paljudes riikides on loodud ja luuakse praegu vaktsineerimise keskuseid. Ka meil võiks kaasata erakliinikuid, kellel on vajalik personal, tehnika ja ka ruumid kus vaktsineerimist läbi viia. Perearstidel peaks olema võimalus suure koormuse juures abi saada ja võimalus saata inimesi vaktsineerima loodavatesse keskustesse.

Samuti kui haiglad on oma personali ära vaktsineerinud, siis aidata esmatasandit eriti suure riskiga patsientide vaktsineerimisega. Vanemaealised 70+ on tihti paljude krooniliste haigustega. Haiglates on võimalik osutada mitmekülgset arstiabi patsientidele.