VIDEOD | Aleksei Navalnõi jõudis Moskvasse: võimud pidasid opositsionääri passikontrollis kinni

Vältimaks kohale tulnud inimeste vahistamist, on inimõiguslased palunud lennujaama tulla võimalikult paljudel juristidel. Advokaadid on selgitanud, et reaalne vahistamisoht ähvardab enam-vähem kõiki: te tulite rahvakogunemisele, ei taha kuhugi lennata, takistate transpordi normaalset tegutsemist, tahate „Berliini patsiendi“ saabumisel meelt avaldada – selliselt võib kõlada süüdistus. Juristide kinnitusel ähvardab inimesi trahv kuni 50 000 rubla või 15päevane arest.

Vnukovo lennujaam on keelanud koroonaepideemia ajal oma ruumides juba juulist igasugused avalikud kogunemised. Sisse pääsevad vaid need, kellel on lennupilet või täita vältimatud tööülesanded. Pühapäeval rõhutati, et isegi ajakirjanike tulek Vnukovosse on pühapäeval keelatud. Küll lubati jagada neile videot Pobeda lennukiga saabuvatest reisijatest.