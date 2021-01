Juhtkiri | Kas kordub jõulurahuvalitsus? 

Riigikogu valimisteni jäänud kahe aasta jooksul oleks ohtlik valijat pahandada ebapopulaarsete otsustega. Sellest ka näiteks maksurahu kokkulepe. Samas pole selgelt välja öeldud, mis saab pensionireformist, kuigi tegu on ühega suurtest asjadest, mida tagasi pöörata oleks liiga plahvatusohtlik. Pensionäre huvitab kindlasti, mis saab pensionitõusust. Kui uus võimuliit läheb edasi ka neljarealiste maanteede projektiga, siis jätkatakse mitmete eelmise võimuliidu lubaduste elluviimisega ning uue võimuliidu oma lubadusteks ruumi ei jäägi.

Rahaliselt oleks see ka väga raske, sest ka pärast võimupööret on Reformierakond eelarve tasakaalu viimise nimel rääkinud eesootavatest kärbetest. Selliste lubadustega peab väga ettevaatlik olema, sest paljudel on valulikult meeles omal nahal kogetud kärped kümnendi taguse masu ajast. Nii peaks Kaja Kallas nüüd selgitama, kas ka koroonakriisi hakatakse ravima rahval hingamist lämmatavate kärpimistega ja ees terendavad maksutõusud?

Kuigi ministrikohtade jaotuseni öeldakse jõutavat viimases järjekorras, on ka siin delikaatseid probleeme. Kui varem on öeldud, et Keskerakonda ei saa lasta välis- ja kaitseministri portfellide juurde, siis pärast korruptsiooniskandaali lahvatamist lisas Reformierakond sellesse nimekirja veel justiits- ja siseministri kohad. Võiks ka eeldada, et korruptsiooniuurimise all olev Mailis Reps ei maandu hoolimata läbirääkimiste juhtimisest ministrikohale. Kuid Kaja Kallasele algaja peaministrina võiks Reps ministrina isegi sobida, sest siis räägitakse rohkem Keskerakonna korruptsioonist ja Kallasel oleks rohkem tegevusvabadust.