Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Toompeale graniidist tõkked kerkisid 

Graniitrahnud oli tõkke ehitamiseks andnud Finestone, kes oma töö tarvis oli neid kokku ostnud Venemaalt, Ukrainast ja Karjalast. Esimene kaitseliin pandi nendest Toompea tänavale järskude kallakute vahele ja Falgi teele Rootsi bastioni astangu järele. Komandandi tee lõigati läbi Kiek in de Köki juures, kus teisel pool on sügav org. Kaks mürakat kivi tõkestasid läbipääsu Pika jala torni juures. Falgi teele, komandandi maja ning lossimüüri vahele ja Pikka jalga ehitati teinegi kaitseliin pisut ülespoole. Kolmandaks liiniks olid lossi ette pandud betoonplokid.

Betoonplokkidele oli keegi kriidiga suurelt maalinud: „Me tahame elada / nemad soovivad meie surma / me püüame üles tõusta / nad rõhuvad meid alla / me otsime tõde / nad petavad meid... nende päralt on minevik / meie päralt on tulevik.“