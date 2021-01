Simmo Saar | Me polnud valmis. Kes on süüdi? 

Põhjus on lihtne: seda on Eestis nähtud ning riigi päästeameti/PPA-kogemusele tugineva koolituse saanud ametnikud saavad sellisest stsenaariumist palju paremini aru. Lihtsad on ka planeeritavad tegevused: inimeste evakuatsioon ja seda toetav otseteavitus kindla piirkonna inimestele. Teiseks, mitte eriti populaarseks stsenaariumiks, on nakkushaiguse epideemiline levik ühiskonnas. Olukord, mis kestab kaua ning mille lahendamine ei tundu kohe üldse mitte seksikas.