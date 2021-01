Valga jäi tiitlist ilma: Jõgeva purustas käesoleva talve külmarekordi!

Ametlikest meteoroloogiajaamadest oli kõige külmem Valgas, kus mõõdeti -24,3 kraadi. Pärastlõunal selgus, et Jõgeva tegi siiski Valgale ära. Käesoleva talve uueks külmarekordiks mõõdeti Jõgeval 16. jaanuaril -24,6 kraadi. Ilmateenistus.ee väitel oli lõunanaabrite juures Jelgavas hommikul suisa -31 kraadi külma.

Esmaspäeval jõuab väheaktiivne madalrõhulohk Läänemerele ja toob meile veidi lund lisaks. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Sajab kerget lund. Õhutemperatuur on öösel sisemaal -6 kuni -11, päeval -1 kuni -6, kuid Kagu-Eestis võib langeda suisa -9 külmakraadini. Teisipäev jääme eemalduva kõrgrõhkkonna ja Läänemereni ulatuva madalrõhkkonna piirialale. Vahete-vahel sajab lund, Lääne-Eestis ka lörtsi. Edelatuul muutub tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel Lääne- ja Põhja-Eestis 0 kuni -5, Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres -10 kraadi, päeval -2 kuni 2, Lõuna-Eestis kuni -5 külmakraadi.

Murdepunktiks kujuneb just kolmapäev, kui lääne poolt jõuab madalrõhkkond ühes tihedama lume, lörtsi ja vihmasajuga. Suureneb jäiteoht! Madalrõhkkonnaga saabub ka soojem õhumass.

Kolmapäeval on õhutemperatuur öösel saartel ja läänerannikul -1 kuni -3, sisemaal -6 kuni -10, Ida-Eestis kuni -13. Päeval tõuseb saartel ja läänerannikul 0 kuni 2, sisemaal -1 kuni -6 külmakraadini.

Nädala teises pooles jätkub läänepoolsete madalrõhkkondade surve. Õhumass on juba soojem. Tuul puhub enamasti edelast ja lõunast ning on üsna tuntav. Päevasel ajal on õhutemperatuur üldiselt plusspoolel, öösiti langeb sisemaal veidi alla 0 kraadi.