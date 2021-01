Eesti uudised BLUFFIMISE KÕRGTASE | Mart Helme: Keskerakond tahtis abielu põhiseadusesse ainult mehe ja naise vormina Toimetas Marvel Riik , täna 11:19 Jaga: M

Mart Helme. Foto: Teet Malsroos

EKRE juhid usuvad, et läinud nädalal toimunud abielureferendumi hääletus oli põhjus, miks Jüri Ratase teine valitsus lagunes. Mart Helme tõi saates „Räägime asjast“ välja, et ajal, mil veel usuti, et vana võimuliit saab jätkata, soovis Keskerakond, et EKRE võtaks referendumi esialgu tagasi. Ratas ja Reps lubasid, et seejärel algatatakse põhiseaduse muutumine, kuhu lisatakse lause, et abielu on vaid mehe ja naise vaheline liit.