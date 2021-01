Kinnipeetav kaebas vangla valju muusika pärast kohtusse 

Vastava avalduse, et V-majas ei lülitataks jalutuskäigu ajal sisse muusikat valjuhääldis, kuna kaebaja ei kuule mitte midagi, esitas kinnipeetav Tallinna vanglale mullu septembris. Samuti teatas kaebaja, et meditsiiniosakonna juhataja „piinab“ teda psühhiaatri abil, kuna ei anna alates 25. septembrist uinutit. Tallinna vangla selgitas oktoobris kaebajale, et kontrollimisel ei leidnud kinnitust kaebaja väide valjuhääldi heli tugevuse osas. Jalutuskäikude toimumise ajal lülitatakse raadio tööle, takistamaks kinnipeetavate omavahelist suhtlust ja info vahetamist. Tallinna cangla kodukorra järgi on kinnipeetaval keelatud hõigelda, vahetada teise kinnipeetavaga valjul häälel infot, karjuda või häirida muul viisil teisi vanglas viibivaid isikuid. Jalutusboksides olev heli vastab normidele.