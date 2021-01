Lutsar: teadusnõukoda toetaks piiril koroonatestide nõudmist 

Lutsari sõnul on Soome valitsuse mõte ka riiki tööle tulnud inimestelt testi nõuda arusaadav, kuna Soomes on ka väga madal nakatumistase, vahendab ERR-i uudisteportaal .

"Ütleme teoreetiliselt on kõik selle vastu, aga praktiliselt on väga paljud riigid näinud, et puhangud sügisel algasid sellest, et inimesed tulid puhkuselt tagasi ja tõid viiruse sisse," selgitas Lutsar.