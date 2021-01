Männiku pansionaadi põlengus langesid kokku väga halvad asjaolud 

Transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktori Raido Randmaa sõnul on nende prioriteediks tiheda liiklusega teed, millest aga hoolekandeasutused jäävad tihti eemale, vahendab ERR-i uudisteportaal saadet "Aktuaalne kaamera".

Randmaa sõnul on liiklussagedusel väga oluline mõte ka seetõttu, et kasutusel olev ja teedele puistatav sool hakkab mõjuma liikluse all.