Hiina jäätis sai positiivse koroonaproovi 

Esialgsed epidemioloogilised uuringud näitavad, et ettevõte tootis partii jäätist toorainest, sealhulgas Uus-Meremaalt imporditud piimapulbrist ja Ukrainast imporditud vadakupulbrist. Leedsi ülikooli viroloog doktor Stephen Griffin ütles Sky Newsile: "Tõenäoliselt on see viirus tulnud inimeselt ja üksikasju teadmata arvan, et see on tõenäoliselt ühekordne juhtum."

"Muidugi ei ole mitte mingisugune saastatuse tase vastuvõetav ja tekitab alati muret, kuid on tõenäoline, et see tuleneb probleemist tootmisettevõttes ja võib-olla ka tehase hügieeni tõttu." Ta selgitas, et külm temperatuur, kus jäätist hoiti, ja asjaolu, et see sisaldab rasva, võib selgitada, miks viirus jäätises ellu jäi, kuid soovitas, et uudised ei tohiks põhjustada suurt paanikat.