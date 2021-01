Reinsalu: Isamaa oli lahkunud valitsuse poliitikat vaadates koalitsioonierakondadest suurim võitja 

"Aitäh kõigile inimestele, kes on selle kriisi ajal jõudu soovinud! Ütlen teile täie kindlusega, et mul on hea meel oma erakonnakaaslaste ja erakonna juhi käitumise üle läinud nädalal. Me jäime väärikaks ja ausaks. On suur asi täna öelda: ISAMAA EI REEDA!" hõiskab Reinsalu.

"Mul on poliitikas teatav kogemus. Vaadates eile koalitsiooniläbirääkimiste nö. kokkulepitud majadus-rahandusvaldkonna punkte, nagu et Reform loobub oma peamisest valimislubadusest, et tasakaalu saavutamine jätkub vana valitsuse ehk tegelikult sügisel minu sõnastatud ettepaneku alusel ja muid põhimõttelisi asju, olen 100 protsenti veendunud, et tegelikult käisid läbirääkimised palju varem. Lihtsalt muud moodi ei ole võimalik ette kujutada, et erinevatel positsioonidel olevad erakonnad lepivad sellised erimeelsusi kätkevad küsimused kokku mõne tunniga. See on ebarealistlik," märgib ta.