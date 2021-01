Krimi Politsei otsis Tartumaal kadunud 25aastast Viktoriat, naine leiti majutusasutusest Toimetas Keit Paju , täna 11:54 Jaga: M

Viktoria Foto: Politsei

Politsei palus kaasabi selgitamaks laupäeva öösel Tartumaal Sinikülas kadunuks jäänud 25aastase Viktoria asukohta. Hea meel on teada anda, et politsei leidis naise ühest Harjumaal asuvast majutusasutusest üles. Temaga on kõik korras.