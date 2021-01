Külmad ilmad suurendavad tuleohtu 

Foto: Robin Roots

Päästeamet hoiatab, et varasem kogemus on näidanud, et külmakraadide lisandudes suureneb hüppeliselt tulekahjude ja tules hukkunute arv. 2016. aasta jaanuaris hukkus külmalaine ajal tulekahjudes kolme nädalaga 11 inimest. 2018. aastal oli kahenädalase külmalaine ajal neli hukkunut.