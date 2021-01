Nabanöörirakud edendavad Covidist paranemist 

Miami ülikooli Milleri meditsiinikooli teadlased leidsid, et rängas seisus Covidi-haigete seas oli ellujäämise määr tänu tüvirakuravile 91%, vahendab Briti leht The Independent. Eksperimentaalravi mitte saanud kontrollrühma liikmetest jäi ellu vaid 42%. Ravi saanud alla 85aastastest patsientidest olid aga kõik elus ka kuu pärast tüvirakuprotseduuri. Teadlaste sõnul paistab see raviviis olevat ka turvaline: kellelgi ei täheldatud tõsiseid kõrvalnähte.