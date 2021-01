Politsei otsib Harjumaal kadunud 81aastast Annet 

Täna veidi enne kella 20 sai häirekeskus teate, et Lääne-Harju vallas Pae külas läks 81aastane Anne oma lähedaste juurest jalutama, kuid ei ole seniajani tagasi tulnud.

Anne on kõhna kehaehitusega, helepruunide lühemate juustega ja umbes 160 cm pikk. Annel on seljas rohekaspruun jope, jalas musta värvi püksid ja põlvedeni saapad. Annel on peas musta-valge-hallikirju müts ning käes helkurkindad.