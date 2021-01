Kuritegeliku ühenduse juhi vangistus jõustus lõplikult

"Urmas Velsi tegutsemist ilmestas põhimõte, et kui tal oli koduses majapidamises midagi tarvis – olgu selleks kütus, tööriistad või muu – siis ei suundunud ta esmajoones poodi, vaid uudistas kodukandis, mille allilma bossiks ta oli enda sõnul määratud. Sobivate asjade leidmisel võttis ta need lihtsalt ära," on öelnud prokurör.

Kuzyakinile on kohus mõistnud kümneaastase vangistuse. Väidetavalt tema „paremale käele“ Marek Kasele on kohus mõistnud seitsmeaastase vangistuse. „Ma kindlasti ei nõustu kohtute seisukohaga, mis puudutab Marek Kase süüdimõistmist nii väljapressimises kui kuritegelikku ühendusse kuulumises,“ sõnas kaitsja Aadu Luberg. Kasele oli mõistetud liitkaristus seitse aastat vangistust ning ta on enne jõustunud kohtulahendi saamist vahi all viibinud juba enam kui viis aastat ja kolm kuud. „Kas siin on ainest edasisteks toiminguteks, vajab täiendavat läbimõtlemist,“ lausus Luberg.