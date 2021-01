KOKKUVÕTE KÕNELUSTE 2. PÄEVAST | Reps: selle valitsuse eesmärk pole lahterdada perekondi (mitte)sobivateks 

Kallas rääkis, et kuna praegusel ajal ollakse sunnitud töötama ja õppima kodust, kavatsetakse eurorahade eest viia kiire internet igale poole Eestis. Ka edaspidi panustab valitsus protsendi eelarvest teadus- ja arendustegevusse.

Taristuprojektidest jätkatakse Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks ehitamisega. Endiselt on prioriteet ka Tallinn-Helsingi tunnel.

Riigikogu juhatus võttis reedel menetlusse 19 riigikogu saadiku esitatud eelnõu, millega muu hulgas võrdsustatakse kooseluleping abieluga. Koalitsioonikõnelustel pole seda teemat arutatud. „Selle koalitsiooni eesmärk pole lahterdada perekondi sobivateks ja mittesobivateks,“ ütles Mailis Reps ja lisas, et nüansid sel teemal tulevad hiljem arutlusele.

Loodav valitsus kaalub Eesti poolt Ameerikas rahapesu uurimistega seoses Eesti huve esindama palgatud advokaat Louis Freeh' lepingu lõpetamist. See sõltub Kallase sõnul lepingutasudest ehk vaadatakse, kas koostöö lõpetamine tasub ära.

Koostöös ettevõtlusorganisatsioonidega töötatakse välja meetmed koroonakriisis kannatada saanud ettevõtete turgutamiseks. Eesmärk on, et need saaksid olema sihitud.