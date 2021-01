Eesti uudised Säästulahendus? Elron protestib Tartu vaksali perrooni ümberehitamise vastu Asso Ladva , täna 20:00 Jaga: M

GALERII

LÄHEB UUENDAMISELE: Pildil paremale jääv Tartu vaksali teine perroon kasvab pikemaks, samamoodi pikeneb seda kattev varjualune. Foto: Aldo Luud

„Ütleme ausalt – praegune olukord Tartu vaksalis on suisa piinlik. Meil on vaja sajaprotsendiliselt töötavat lahendust, et rongile pääseks ratastooli, lapsevankri, jalgratta ja rataskohvriga. Ja mis saab linnal selle vastu olla, et olukorra lahendamiseks on Eesti Raudtee valmis investeerima ligi miljon eurot,“ ütleb Tartu abilinnapea Reno Laidre kava kohta, mis muudaks Tartu vaksali teise perrooni kõigile ligipääsetavaks.