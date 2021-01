Juhtkiri | Valitsus vajab eesmärke 

Kui kontaktõppe eelised on niigi teada, siis ettevõtete uste avamise lubamise põhjuseid tasub loomulikult otsida sellest, et võimekus hoida pinnal korraga kõiki piirangutest rohkem mõjutatud sektoreid on arusaadavalt piiratud. Kuna valitsusse on asumas ettevõtjasõbraliku kuvandiga Reformierakond, on lootused majanduse võimalikult kiireks ja sujuvaks avamiseks seda suuremad.

Ent viirus ei küsi, kes istub parasjagu valitsuses, vaid teeb oma laastamistööd lihtsalt seal, kus see on võimalik. Sestap on oluline, et peaministrikandidaat Kaja Kallas on varakult deklareerinud, et loodav valitsus on eelkõige teadususku – kas sellega on välistatud arusaamatud erandid näiteks usuühendustele, nagu nägime eelmise valitsuse puhul? –, ja lubanud ka konkreetset tegevuskava selle kohta, millised on sammud suletusest väljumiseks.