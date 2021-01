Nädala tipud | Ratas läks, erakond jäi 

Vähe sellest, et on ilmnenud, et president Kersti Kaljulaid käis reisimisest hoidumise soovituste kiuste aasta lõpus suusapuhkusel Šveitsis; terviseameti endise kommunikatsioonijuhi suu kaudu selgus, et terviseamet korraldas sügisel halloween’i-peo, manitsedes päev hiljem elanikkonda pidudest loobuma. Piirangute järgijates valmistab solidaarsuse puudumine pettumust, eirajatele annab selline eeskuju aga õigust juurdegi.