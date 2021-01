Jaanus Järs | Siniste ja punaste suur heitlus Ameerikas 

Kõigepealt peaks endale poole valima, muidu pole tunne õige. Kas sinised või punased? Raske küsimus, sest jänkidest kirjasõpru on mul olnud mitmeid. Ühe saadetud papist pangakaart pakkus piiramatu limiidiga õndsust Taevaisa pangas. Teine majutas lahkelt mu raamatumüüjast last. Kaks jõudsid ka Facebooki sõbraringi. Louis arvab, et Ameerika unelm koos tervisekindlustusega peaks kättesaadav olema igaühele. Patrick on relvaseaduse muutmise ja Obamacare'i vastu. Üks sinine, teine punane. Postmargikorjajate salaühingus olid mõlemad ausad ja viisakad.

Usukannataja Helme

Eelmiste USA presidentide reas ei ole mul kindlat parteilist eelistust. Reaganil, vanemal Bushil, Clintonil, Obamal, isegi nooremal Bushil olid minu kui välismaalase silmis igal oma positiivsed jooned. Trumpi ülivõrded aga ei tundunud parimal kombel vabariiklikke väärtusi esindavat. Tema pahvatustest oli üldse raske terviklikku maailmapilti kokku panna. Sestap hakkasin pöialt hoidma sinistele. ERRi jutunurgas arvas tädi Maali, et Jumal karistab paha Bidenit. Mina ütlesin Maalile, et ta teeb seda upsaka Trumpiga ja et tasased pärivad maa.

Valik tehtud, hakkasin hoolega mängu jälgima. Leidsin mitu maakaarti siniste ja punaste osariikidega, millest mõned värvi vahetasid. Geograafiatund. Kas ma ikka mäletan kõikide nende nimesid? Texas ja Florida muidugi, tasapisi meenusid ka Vermont, Alabama, Wyoming. Enamikus tundusid juhtivat punased. Mõnes hakati tulemusi välja kuulutama, mõnes, kus lugemine veel pooleli, juhtis Trump. Kas tõesti punased võidavad? Tusasena läksin tol õhtul magama.

Järgmisel päeval hakkas Trump end võitjaks kuulutama, lugemata olid aga koroonamaskis Bidenile kirja teel saadetud hääled. Nende toel hakkasid tulemused siniste poole kalduma. Arizona, Georgia ja muidugi Pennsylvania. Kiiresti lähenes vajalik 270 piir. Paar tulemust veel noateral, aga esimesed infoagentuurid pakkusid, et Biden võib koguda 306 ning Trump 232 valijamehe hääled. See polnud veel täiesti kindel, hääli tuli veel ja veel üle lugeda.

Tulemus lõi kihama Eestis asuva punaste fänniklubi. Nende Tre raadio minuni ei levi, aga Washington Postist lugesin, et see oli šokk Euroopa Trumpi-meelsele immigratsioonivastasele paremtiivale, et Eesti siseminister nimetas USA valimisi alusetult pettuseks ning soovitas jätkata võitlust, võib-olla kuni verevalamisteni välja. Nagu te kõik teate, olid Jüri ja Helir-Valdor teist meelt ja nii sai Pärlivanast esimene usukannatajast minister maailmas, kes pidi Trumpi nimel vabatahtlikult-sunniviisiliselt erru minema.

Tasapisi hakkasid USA ja maailma infoagentuurid Bideni võitu kuulutama. Kui seda tegi ka pigem Trumpi-meelne Fox News, paistis asi selge olevat. Valimiste võitjat õnnitlesid Saksamaa, Türgi, Rooma paavst ja Hiina Rahvavabariik.