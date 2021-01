LIUG ÜLE MASSIHAUDADE: kunagine natside koonduslaager on hädas kelgutajatega 

Buchenwaldi ajaloolane Rikola-Gunnar Lüttgenau teatas meediale, et ehkki sporditegevus on Ettersbergi nõlval keelatud, on seda korduvalt eiratud. Näiteks eelmisel nädalavahetusel oli tänapäeval muuseumina tegutseva asutuse parkla autosid täis ja haudade kohal võis hiljem näha ohtralt kelgujälgi. Lüttgenau mainis, et pandeemia tõttu on populaarsed Tüüringi talispordirajatised suletud, mistõttu kasutavad inimesed talverõõmude nautimiseks kurikuulsat koonduslaagrit.