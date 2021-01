KREMLI KAITSESÜST: Venelased on vaktsiini suhtes jätkuvalt skeptilised

Superjob.ru korraldatud uuringu kohaselt on 60% venelastest vaktsiini vastu ja 40% poolt. Vastased tõid eelkõige esile, et nad ei usalda vaktsiini ja selle kõrvaltoimeid. Samuti kritiseeriti kliiniliste uuringute tulemuste kohta käiva teabe puudumist. Paljud väitsid, et ootavad olemasolevate kõrval ära uute vaktsiinide tuleku – nii kohalike kui välismaiste.

Selgelt võib näha, et Venemaal toodetud vaktsiine seostab rahvas ennekõike Kremliga. Need, kes usaldavad Venemaa presidenti, laseksid end meeleldi vaktsineerida, ent need, kes võimu suhtes kriitilised, ei usalda kaitsesüste. Venemaa tuntuima koroonavaktsiini Sputnik V osas sõltub rahva usaldus suuresti ka usaldusest kohalikku omavalitsusse. Sputnik V nähakse enim just riigipoolse projektina.