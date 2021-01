IKEA sisekujundaja nipid: kuidas muuta köök suuremaks üüratuid summasid kulutamata? 

Kuna pereliikmed veedavad nüüd ühe katuse all rohkem aega koos, on köök muutunud üheks enim kasutatud alaks kodus. Seega pole üllatav, et IKEA uuringust „Kodune elu“ selgus, et ligi kolmandik Eesti elanikest soovivad praegusel ajal oma köögipinda suurendada. Aga kuidas muuta köök suuremaks nii, et ei peaks seejuures lõhkuma seinu ja pere eelarvet? IKEA sisekujundajal on mõned nutikad lahendused.

Hetkeolukord motiveerib inimesi kodus muudatusi tegema, mida kinnitas ka IKEA uuring. 39% Eesti inimestest ütles, et nad muutsid koroonapiirangute ajal oma kodusid. Tuginedes koduse elu kogemusele 2020. aastal, kui paljud meist hakkasid rohkem süüa tegema ja jätkavad seda ka tulevikus, unistab nüüd 31% eestlastest suuremast köögist. Õnneks on olemas viise, kuidas kööki koheselt ruumikamaks ja mugavamaks muuta, ning seda üsna vähese vaevaga. IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi jagab lihtsaid nõuandeid, mille järgimine ei maksa tervet varandust.

1. Laeni välja

Köögis on mõned kohad, mida inimesed ei kipu tavaliselt kasutama, näiteks vaba ruum seinakappide ja lae vahel. Parem oleks paigaldada kapid otse lae alla – nii saad lisada oma kööki ka mõned lisariiulid. Ülemistesse seinakappidesse saab panna asjad, mida sa tihti ei kasuta. Lae all võib kasutada ka ülespoole avanevate ustega kapilahendusi, mis on eriti paslik valik neile, kellele meeldib mugavus.

„Selleks et köögis tekiks koheselt rohkem ruumi, võid seintele paigaldada rohkem seinakappe ja kapirida edasi pikendada. Samuti unustavad inimesed üsna tihti, et ka kappide ja tööpinna vahel on vaba ruum, mida saab tegelikult nutikalt kasutada. Näiteks võib sinna kinnitada reelinguid, magnetiga nugade hoidikuid, konkse ja nagisid. Nii saad kokku hoida vähemalt ühe sahtli jagu ruumi oma maitseainepurkide, tasside või söögiriistade jaoks. Sellised väikesed lahendused maksavad vaid paar eurot, kuid toimivad väikestes ruumides imeliselt,“ räägib sisekujundusekspert.

2. Just sellised sahtlid ja riiulid nagu sa vajad