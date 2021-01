Leedu viimase kahe nädala koroonasurmade osakaal on Euroopa kõrgeim 

ECDC teatas neljapäeval, et viimase 14 päeva Leedu koroonasurmade osakaal miljoni elaniku kohta on 344. Selle näitajaga ollakse Euroopa tipus – kui mitte arvestada Liechensteini (573), kus elab alla 40 000 inimese.

Positiivne on aga see, et Leedu nakkuskordaja (100 000 inimese kohta) on langenud 1004 peale. Selle näitajaga ollakse Euroopas praegu neljandad.