Prantsusmaa nihutas komandanditunni algust veelgi varasemaks 

Prantsusmaa peaminister Jean Castex teatas neljapäeval, et liikumispiirang hakkab üle riigi kehtima varasema 20.00 asemel kaks tundi varem. See variant on tegelikult riigis paiguti juba kasutusel – eriti Ida-Prantsusmaal, kus on viiruse levik kõige laiaulatuslikum.

Castex mainis, et ehkki kardetud pühadejärgset viiruslikku plahvatust pole toimunud, tuleb kehtestada olukorra halvenedes uus karantiin viivitamatult. Praegu on peaministri hinnangul Prantsusmaal olukord kontrolli all, ent siiani habras. Riigis jäävad koolid avatuks, ent sporditegevus siseruumides on taas keelatud. Koolide avatuna püsimise strateegia üheks osaks oli Castex' sõnul asjaolu, et kuus tehakse Prantsusmaa koolides vähemalt miljon koroonatesti.