Martin Mölder | Uue valitsuse ja opositsiooni väljavaadetest 

Nii Reformierakond kui ka Keskerakond on tugevad erakonnad, kellel ridades on palju võimekaid liikmeid ning pikk poliitikakogemus. Kindlasti on nad võimelised vajadusel efektiivselt valitsuses tegutsema. Kuid sellise valitsuskombinatsiooni kohal on ka paar musta pilve.

Uue valitsuse murekohad

Esmalt, see sama kriminaalmenetlus, mis oli ettekäändeks/põhjuseks senise valitsuse lagunemisele. Me võime päris kindlad olla, et see ei kao nii pea kuhugi. Pigem jääb see pikemaks ajaks ennekõike Keskerakonna kohale hõljuma. Selle varjus on väga lihtne kõigile meelde tuletada Keskerakonna korruptiivset minevikku ning muutub raskeks uskuda, et pärast Savisaare aega on erakond muutunud. Kui Keskerakond väga otsustavalt ja osavalt siin ei tegutse, siis saab neist jällegi korruptsioonierakond. Ja see heidab varju ka nende uuele koalitsioonipartnerile, sest ilmselgelt ei ole ka Reformierakonna minevik puhas – neil on lihtsalt paremini õnnestunud kohtumenetlustest pääseda.

Teiseks, Reformierakond on küll pika poliitikakogemusega ja väga võimekate inimestega erakond, kuid Kaja Kallase jaoks on see esimene valitsemiskogemus. Tema esimene võimalus ennast täitevvõimus tõestada on kohe peaministrina ning kindlasti ei saa see olema kerge. Euroopa Parlamendi liikmeks või riigikogu liikmeks olemine ei ole sama, mis riigijuhiks olemine.

Keskerakonna valijaskond kahaneb

Mis saab aga opositsioonist? Nendel samadel põhjustel saab opositsioonierakondadel, ennekõike EKREl ja Isamaal, potentsiaalselt viljakas aeg olema. Nii kaua kui see korruptsiooniskandaal ei lahene, nii kaua on võimalik Keskerakonda ja valitsust sellega õõnestada. Ning kuigi EKRE liige ja Martin Helme nõunik Kersti Kracht on ka sellesse skandaali seotud, siis tema roll selles – isikliku kasu taga ajamine – välistab selle, et EKRE selle skandaali all kannataks.

Juba sügisel juhtis Mart Helme raadiosaates “Räägime asjast” tähelepanu sellele, et järgmine suur konflikt Eesti poliitikas on EKRE ja Keskerakonna vahel ning ilmselt nüüd me näeme, kuidas see konflikt hakkab materialiseeruma. Keskerakond ei ole mitte ainult oma korruptsiooniskandaali tõttu haavatav, vaid ka selle pärast, et nende erakonna ja nende toetajate vahel eksisteerib märkimisväärne lõhe. Partei eliit on suhteliselt liberaalne, toetajad on aga vägagi konservatiivsed. See annab võimaluse lüüa mõrad erakonna toetusesse ning kui mõni nende konkurent seda võimalust ära ei kasuta, siis oleks see üllatav.