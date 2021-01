VIDEO | Coopi autoloosi võitja: sellist õnne poleks küll kuidagi osanud oodata! 

Viib sõbrannad uue autoga Eestimaad avastama

Poja ja tütre ema ning seitsmekordne vanaema Maia tunnistab, et armastab väga reisida. See on ka üks põhjus, miks käib jätkuvalt tööl. „Kui tahad reisida, siis pensionist ei piisa,“ tunnistab Maia. Viimaste aastate jooksul on ta käinud Türgis, Kreekas ja Madeira saarel. „Külastatud kohtadest on lemmikuks Madeira – loodus on lausa imeline. Kõik on nii puhas ning ainus praht tänaval lilleõied,“ õhkab Maia. „Reisime sõbrannadega ikka aastas korra või kaks. Kuna meie nooruses polnud see võimalik, siis tuleb reisida pensionärina,“ leiab naine.

Arvestades, et eelmine aasta jäi reisivaeseks, on Maial üheskoos sõbrannadega juba plaan küpsemas: „Mõtlesime, et nii pea kui loodus läheb ilusaks ja ööbik laulma hakkab, teeme väikese turnee Eestimaa peal. Näiteks Lõuna-Eesti on väga ilus ning loomulikult Põhja-Eesti kaunid mõisad.“

Muide, sõbrannadega on juba autovõitu tähistatud! „Algul mõtlesime, et vara veel, aga siis… karu on juba lastud, oli lihtsalt vaja metsast koju tulla,“ muigab Maia. Ka auto kättesaamise õhtupoolikul on Maial plaanis minna tütre juurde ning seal seltskonnaga torti mekkida. Kuna Maia ise elab ühetoalises korteris, käib ta tihti külas tütrel ja pojal, kellel mõlemal on suured majapidamised.

Pole kunagi lotomängija olnud

Kodu lähedal asuvasse Pärnu Maksimarketisse jõuab Maia üks-kaks korda nädalas. „Siin on nii suur valik – vajadusel saab ka väikese kingituse, raamatu või lille kätte. Kindlasti ei ütleks, et kesklinna poole sõites valikud paremad oleks. Pealegi on hoones veel apteek ja lillepood. Parkla on aga piisavalt suur ning autole leiab alati koha,“ kiidab Maia. Coopi autoloosi olemasolust oli Maia teadlik, sest on näinud reklaame nii poes kui televisioonis. „Aga ma polnud kunagi sellele mõelnud, et mina võiksin võita,“ tunnistab naine ja lisab: „Käisin lihtsalt Coopi poes ning ju see oli minu jaoks mõeldud. Samas sellist õnne poleks küll kuidagi osanud oodata! Olen õnnelik, tõeline õnneseen.“

Maia avaldab, et enamik tema lähedasi on olnud sellest uudisest pahviks löödud. „Inimesed on üllatunud, et reaalselt keegi ikkagi auto võidab. Ma olen kõikide tutvusringkonnas esimene võitja,“ räägib Maia.