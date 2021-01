Lauri Tõnspoeg | Korruptsioonikahtlustuse saanud erakond moodustab valitsust ja rahvas rõõmustab? 

2020 oli USA presidendivalimiste aasta ning see algas koleda viiruse kandumisega üle kogu planeedi. Trumpi võit tundus veel aasta tagasi üsna kindel, ent probleeme tekitati talle kuhjaga, lisaks viirusele BLM ning valimistulemuste võltsimine. Nüüdseks on demokraat Biden võitjaks kuulutatud ning sama nägu saab olema ka meie uus valitsus. Vabariiklaste tulised pooldajad EKREs lükati opositsiooni koos Keskerakonna lubadusega abielureferendumi korraldamist toetada. Globaalne muutus poliitikas algas just siinsamas meie oma õue peal ning täiesti igapäevaseks asjaks kujunenud Keskerakonna järjekordne kriminaalsüüdistus oli vaid selle teostamise tööriist.

ALDE sai oma tahtmise

Mida peaks eestlane nüüd sellisest asjast arvama, kui värskelt korruptsioonikahtlustuse saanud erakond istub uue armastusega laua taga ja sepistab uut valitsust ning nende esindajaks on vaid mõned kuud tagasi skandaaliga varumeeste pingile maandunud Reps? Mis tal ikka arvata, kõik ongi lõplikult pekkis, mingit lootust enam väärikale poliitikale ei paista kusagilt, ei lähedalt, ei kaugelt. Ega uusi erakondi ei tohi valida, nii võib hääl kaotsi minna.

Kriminaalkahtlustus tekkis just sel päeval, kui poliitikas oli seda vaja. Kas see näitab võimude lahusust?

ALDE on jalgu trampinud juba pikka aega sellepärast, et Keskerakond üleüldse EKRE-ga ühte heitis, eriti jõuliselt aga nüüd selle abielureferendumi pärast ja nad said oma tahtmise. Sellest järeldub küsimus, et kas kogu meie demokraatia ongi vaid nukuteatri etendus?

Paljud viimase valitsuse vastased hõiskasid kergendatult, et nüüd on saabunud vabadus! Kahtlen selles väga, pigem on saabunud Brüsseli mahe diktatuur, mida suure ajakirjandusgrupi omanik meile soovitas valitsuse kukkumise päeval.

Miks ei tule uusi erakondi?