Repliik | Porto Franco kriminaalasjas tuleb nõuda Keskerakonna sundlõpetamist 

Eestis on süütuse presumptsioon, kuid karistusregistri järgi tundub, et Keskerakond ei ole võimeline õppima oma vigadest ja tegemist on paadunud kriminaalse organisatsiooniga, kellele hoiatavad karistused ei avalda mõju. Trahvid ja sunnirahad on riigi valitsemises juhitavate summade kõrval tühised ja need saab kompenseerida uute varjatud annetustega.