Seeder ja Helme: valitsuse lõpp algas Mailis Repsi naasmisega riigikokku 

Rahandusminister ja EKRE esimees Martin Helme ütles eile saates „Esimene stuudio“, et talle tundus juba mõnda aega, et koalitsioonipartner Keskerakond otsib ettekäändeid, miks on EKREga raske koos valitseda. Helme usub, et kokkulepped uue valitsuse loomiseks sündisid juba ammu enne seda, kui Jüri Ratas tagasiastumisest teatas.