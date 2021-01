USA prokurörid: Kapitooliumi ründajate eesmärk võis olla poliitikute vangistamine ja tapmine 

Prokurörid avaldasid uue ja rabava seisukoha dokumentides, mis olid seotud QAnoni vandenõuteoreetiku Jacob Chansley juhtumiga. Prokurörid kirjutasid, et veenvad tõendid ja Chansley enda sõnad ning tegevus viitavad sellele, et Kapitooliumi ründajate eesmärk oli vangistada ja mõrvata USA valitsuse valitud ametnikke.

Hirmuäratav hinnang saabus ajal, mil võimud on hakanud Kapitooliumis toime pandud kuritegudega seoses esitama tõsisemaid süüdistusi. Chansley puhul ütlesid prokurörid, et tema süüdistused hõlmavad aktiivset osalemist ülestõusus, millega üritati vägivaldselt kukutada Ameerika Ühendriikide valitsust. Samuti hoiatasid nad, et mäss pole veel lõppenud, viidates potentsiaalsetele rahutustele inauguratsioonipäeval.

Chansley puhul mainisid prokurörid, et ta kannatab narkootikumide kuritarvitamise ja vaimuhaiguste all. „Chansley on avalikult rääkinud oma veendumustest, et ta on tulnukas, kõrgem olend, ja ta on siin Maa peal, et tõusta teise reaalsusesse,“ kirjutati kohtudokumendis.