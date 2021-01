Riigi peaprokurör: küsida võiks Kersti Krachtilt, miks ta tegi seda enda erakonnale 

"Mina julgen kinnitada, et meie tegutsesime – kui jutt käib sellest, miks toimus kahtlustatavate kinnipidamine siis, kui see toimus – niiviisi, sest see oli pikalt ette planeeritud ja seondus nende endi tegevusega," kommenteeris Parmas EKRE esimehe Martin Helme poolt õhku visatud ideed, et valitsus lagunes pärast seda, kui uurimisorganid tegid täiusliku ajastusega suure šõu, andes Jüri Ratasele ettekäände peaministri kohalt lahkuda, mis tähendaski valitsuse kukkumist.