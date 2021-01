„TERE TULEMAST BREXITISSE!“ Hollandi toll konfiskeeris briti rekajuhtide võileivad 

Üks Hooki laevaterminali saabunud rekajuht on olukorrast kergelt hämmingus ning uurib, et kui ta võiku vahelt singiviilu välja võtab, kas siis ehk võiks ülejäänud võileiva alles jätta. Tolliametnik vastab: „Ei, kõik tuleb konfiskeerida. Tere tulemast Brexitisse, härra, kahju küll.“ Veoautojuht naerab selle peale, küllap pidades seda jaburaks. Ent midagi pole teha, sellised on Brexiti-järgsed reeglid, nüüdsest peavad Suurbritanniast Euroopa Liitu saabuvad reisijad oma proviandi enne Liitu sisenemist kas ära viskama või konsumeerima. Lisaks juustule ja singile ei tohi kaasa võtta ka puuvilju või kalatooteid.