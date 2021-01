Eesti uudised Pansionaadi põleng: kas tuli algas prügikastis tossavast konist? Arvo Uustalu , täna 20:35 Jaga: M

RISKISID ELUGA: Leekides pansionaadist selle elanikke välja tuues riskisid päästjad oma eluga. Foto: Aldo Luud

Lüganuse vallavanema ja valla kriisikomisjoni juhi Andrea Eiche sõnul võis sealse Männiku pansionaadi traagiline põleng esialgsel hinnangul alguse saada prügikasti visatud suitsukonist. Viru ringkonnaprokuratuurist öeldi, et see on üks uurimisversioone, aga ei ole välistatud ka elektrisüsteemi rike.