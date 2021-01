Martin Helme paljastas, et tahtis Eesti krooni tagasi tuua, ja nimetas uut valitsust huijarite kambaks

„Oot... Te töötasite rahandusministrina selle kallal, et tagasi tuleks Eesti kroon? See on ju tõeline uudispomm, mille te praegu lõhkasite!“ imestas saatejuht Mirko Ojakivi.

Helme lisas, et kui tõepoolest tuleb Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus, siis see tuleb üks õnnetu ja hale valitsus.

„Kõik teavad, et Reformierakond on see erakond Eestis, kes armastab oma koalitisoonikaaslastel ühel hetkel vaipa alt tõmmata. Nüüd on kokku sattunud teise samasugusega. Nagu soome keeles öeldakse – huijarite kamp,“ torkas Helme.