Juhtkiri | Millised on uue võimuliidu ühised väärtused? 

Keskerakonna meelest on Jüri Ratase tagasiastumine peaministrikohalt ja kahtlustuse saanud Mihhail Korbi lahkumine erakonna peasekretäri ametist küllaldane reageering toimunule. Nii määratigi erakonna Reformierakonnaga peetavaid võimuläbirääkimisi juhtima hiljuti haridusministri kohalt skandaaliga lahkunud Mailis Reps. Võib ju küsida, et kui Keskerakonnas valitseb nulltolerants korruptsiooni suhtes, siis miks loobus Ratas peaministri-, aga mitte erakonna juhi kohast ning kas peasekretäri ametist lahkunud Korbil sobib ikka jääda riigikogu liikmeks. Ja Reps võib ju olla Ratase lähim usaldusalune, kuid haridusministeeriumis toimunuga tegeleb praegu korruptsioonikuritegude büroo ning väärteomaterjalid ootavad kohtusse saatmist. Ratas küll kaitses Repsi, aga millised on variandid poliitilise vastutuse võtmiseks, kui vahepeal uuesti ministriks tõusev Reps saab kohtult karistada? Kui ta ei astu siis jälle tagasi, jääb kergesti mulje, et mõnele on rohkem lubatud ning uus ministriportfell oleks justkui kompensatsiooniks haridusministeeriumi skandaali kannatuste eest.

Kaja Kallas on peaministrikandidaadina üllatavalt leplik, öeldes, et valitsust saab teha riigikogus leiduvate erakondadega ning kahtlustus ei sega koos valitsemist. Kuid on ju Keskerakonnal peale uue kahtlustuse eelmisest korrast veel tingimisi karistus. Kas Kallase seda väljaütlemist võib võtta lubadusena, et kui kahtlustusest saab süüdimõistmine, siis ei saa sellise erakonnaga enam ühes valitsuses olla?