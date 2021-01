KOKKUVÕTE KÕNELUSTE 1. PÄEVAST | Reps: arutelu hariduse üle saab olema huvitav 

Loodav koalitsioon hakkab tegema positiivset kampaaniat vaktsineerimiseks. „See on ainuke võimalus ühiskonna suletusest väljuda,“ lausus Kallas lisades, et ka edaspidi kaasatakse Covid-kriisi vältel valitsust nõustanud teadusnõukoda. Laiema elanikkonna tasuta vaktsineerimine hakkab Kallase sõnul pihta maikuus.

Kallas tõdes, et neljapäevane kohtumine läks raskusteta, kuid edaspidi tõstatub teemasid, milles saab olema keerulisem kokku leppida. Üheks proovikiviks võib saada küsimus sellest, kas haridust peaks andma ainult eesti keeles, mida eelistab Reformierakond. „Hariduse peatükk saab olema väga huvitav arutelu,“ lausus Reps, kes seisab kakskeelse hariduse eest.

Reedel hakkab valitsus arutama rahandusküsimusi. „Sisusse saame minna siis, kui hakkame märtsis kokku panema riigieelarve strateegiat neljaks aastaks,“ nentis Kallas andes mõista, et detailidesse rahandusküsimustes veel ei minda. „Koalitsioonileping on suhteliselt üldine koostööpõhimõtete kokkuleppimine.“

Küsimusele, kas reformierakondlased usaldavad keskerakondlasi korruptsioonikahtluste valguses, vastas Kallas, et Eesti vajab töötavat valitsust ja valikud koalitsiooni loomiseks on, nagu on. „Peame neid usaldama, teisiti poleks võimalik,“ lisas Kallas.