Seisukoht | Iga hinna eest võimul 

On väga reaalne, et kuriteokahtlustuse saanud Keskerakond moodustab uue koalitsiooni Reformierakonnaga. Vähe sellest, koalitsiooniläbirääkimiste üks osalistest Mailis Reps on ise korruptsiooniuurimise all riigivara enda huvides kasutamise tõttu...

Kuigi nii mõnigi on soovitanud Keskerakonnal siirduda opositsiooni ja tegeleda sisekaemusega – kuidas läks ikkagi nii, et peaminister Jüri Ratase vähemalt sõnades välja öeldud tee erakonna puhastumise poole on läinud nii vaevaliselt, – näib võim poliitikutele ikkagi väga ahvatlev.

Kogu selle ebameeldivuse juures oli Ratase tagasiastumisotsus mehine tegu. See näitas, et ka poliitikul võib olla südametunnistus ja vastutustunne. Mõistagi saab nüüd Ratas ka kergemalt hingata, ta ei pea enam siluma EKRE ministrite iganädalasi lahmimisi. Kaabude võimutsemise aeg on sellega Eesti poliitikas läbi.