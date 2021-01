Ida-Virumaal ja Harjumaal jätkuvad piirangud  1. veebruarini 

Alates 18. jaanuarist otsustati leevendada sisetingimustes toimuva noorsootöö, huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe, sportimise ja treenimise keeldu ning leevendada muuseumitele ja näitustele, kuid ka toitlustusasutustele kehtivaid piiranguid. Kontaktõpe koolides taastub 25. jaanuarist.



Üle Eesti pikendas valitsus ka alkohoolse joogi müügikeeldu. See tähendab, et kuni 26. jaanuarini ei tohi alkoholi müüa olemasoleva piirangu kohaselt kella 00.00st kuni 10.00-ni. Alates 27. jaanuarist ei tohi alkoholijooke müüa kella 22.00st kuni 10.00ni. Keeld kehtib kuni 28. veebruarini (kaasa arvatud).



Põhimõtteliselt kiitis valitsus heaks ka toetusmeetmete jätkumise Harjumaal ja Ida-Virumaal.



25. jaanuarist on lubatud kontaktõpe kõikides haridusastmetes Harjumaal ja Ida-Virumaal



25. jaanuarist on lubatud taastada kontaktõpe kõigis hariduse astmetes. Kuni 25. jaanuarini saavad kontaktõppes osaleda 1.-4. klaas, 9. ja 12. klass. Teised klassid ning kutse- ja kõrghariduse õppurid on 25. jaanuarini distantsõppel. Järgida tuleb ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Ülevaade ettevaatusabinõudest ja muudest haridusvaldkonna küsimustest hm.ee/koroona. Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine.



18. jaanuarist kehtivad piirangute leevendused Harjumaal ja Ida-Virumaal



Sisetingimustes lubatakse individuaaltegevusena, huviharidus ja -tegevus, täiendkoolitus ja -õpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine. Õues on kõik loetletud tegevused lubatud jätkuvalt kuni kümneliikmelises rühmas.



Muuseumites ja näitusasutustes on lubatud liikuda 2+2 reeglit arvestades ning ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 50 protsenti. Õues tohib külastajate rühma suurus olla endiselt kuni 10 inimest.



18. jaanuarist leevendatakse keeldu viibida toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis kohapealseks ajaveetmiseks. Restoranide ja kohvikute ning muude toitlustusasutuste ruumid võivad olla klientide jaoks kohapealseks ajaviitmiseks avatud ajavahemikul 6.00-19.00. Arvestada tuleb kuni 25 protsendiga ruumi täitumuse nõudest, ehk kliendid peavad viibima ruumis hajutatult, ruumis liikudes tuleb arvestada 2+2 reeglit, mis ei laiene perekondadele. Toidu kaasamüügi ajale piiranguid ei seata.



1. veebruarini jäävad kehtima olemasolevad piirangud:



Keelatud on meelelahutusteenuste osutamise kohtades viibimine.



Külastajate jaoks peavad jääma suletuks saunad, spaad, veekeskused ja ujulad, välja arvatud individuaalspordiks.



Siseruumides on keelatud avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid. Õues tohib avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni kümneliikmelises rühmas ning kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega. Avalik väliüritus peab lõppema kell 22.