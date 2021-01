Millised olid 5 parimat pensionifondi 2020. aastal? 

Tootluse number on esitatud pärast erinevate tasude mahaarvamist.

LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga. Fondide viimase kahe, kolme ja viie kalendriaasta keskmised geomeetrilised tootlused aasta baasil on LHV Pensionifond XL puhul vastavalt 6,68%, 4,36% ja 4,16%, LHV Pensionifond L puhul vastavalt 5,37%, 3,60% ja 3,44%. SEB Pensionifond Indeks 100 puhul on viimase kahe ja kolme kalendriaasta keskmised geomeetrilised tootlused aasta baasil 15,20% ja 8,44%, Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeksi puhul vastavalt 15,98%, 8,90% ja Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondil 13,74% ja 7,66%.