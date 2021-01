Riik ei toeta kiirusmõõturite kasutuselevõttu 

Oma kirjas tegi Harjumaa omavalitsuste liit (HOL) ettepaneku täiendada õigusakte selliselt, et kasutusele saaks võtta keskmist kiirust mõõtvad automaatsed kiirusmõõturid. „Keskmist kiirust mõõtvate süsteemide kasutuselevõtu üle peeti diskussiooni liiklusohutusprogrammi 2020–2023 elluviimiskava koostamisel ja siseministeeriumi kui liiklusjärelevalvet korraldava ministeeriumi ettepanekul jäeti teema siiski elluviimiskavast välja,“ teatas majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter HOLile vastuseks. „Keskmist kiirust mõõtvate süsteemide kasutuselevõtuks ei piisa pelgalt õiguslike aluste loomisest. Lisaks on vajalik projekteerida teelõigu kiiruse kontrollisüsteem, mis hõlmab endas lõikude valikut ning vajalike andmete kogumist enne ja pärast analüüsi jaoks.“

Hiljem täpsustas Tatter HOLile, et keskmist kiirust mõõtvate süsteemide kasutuselevõtmise tegevus jäi liiklusohutusprogrammi elluviimiskavast välja põhjusel, et ametkonnad ei jõudnud kokkuleppele tegevuse eestvedaja ja rahastuse osas. Keskmist kiirust mõõtvate süsteemide kasutuselevõtmise kuluks hinnati ca miljon eurot ning selle vajadus ei kajastunud riigi eelarvestrateegias, mis tähendas, et tegevuse elluviimine eeldas täiendava lisarahastuse leidmist, lisas ta.