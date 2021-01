Leedu eurosaadik vabandas homofoobsete väljaütlemiste pärast 

Möödunud pühapäeval nimetas Leedu Tööpartei juht Viktor Uspaskich Facebooki otseülekandes LGBTQ+ kogukonna esindajaid pervertideks. „Need, kes topivad oma riista seeliku alla ja lähevad tänavatele karjuma – need on perverdid ja sellist asja ei saa tolereerida,“ vahendab LRT Leedu eurosaadiku sõnu. Teadaolevalt kasutas ta videos veel sarnaseid väljendeid.

Vabanduskirjas kinnitas Uspaskich, et palju pahameelt põhjustanud märkused olid suunatud üksikisikutele, kes teda solvasid, mitte tervikuna LGBTQ+ kogukonnale. Samuti mainis leedukas, et videos võis jääda tema ütlustest vale mulje. „Ma vabandan siiralt, et mu sõnad – mis olid võibolla liiga tahumatud ning hooletult öeldud, ja mis tiriti kontekstist välja – põhjustasid arusaamatust, kurbust ja pahameelt,“ teatas Uspaskich ja lisas, et tulevikus sõnastab ta oma kõnesid hoolikamalt.