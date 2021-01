Mürgine koeratoit põhjustas USAs vähemalt 70 lemmiklooma surma 

Testid näitasid, et ettevõtte Midwestern Pet Foods toodetud koeratoit sisaldas potentsiaalselt eluohtlikus koguses aflatoksiine – teraviljadel kasvava hallituse kõrvalsaadust, mis on äärmiselt mürgine. Aflatoksiinidega kokku puutunud loomade sümptomiteks olid oksendamine, loidus ja söögiisu puudumine.

Uurimist korraldav USA toidu- ja ravimiamet (FDA) hoiatas esmaspäeval, et potentsiaalselt surmavate aflatoksiinide tasemega tooteid võib endiselt leiduda kaupluste riiulitel või koeraomanike kodudes. FDA kinnitas, et on teadlik enam kui 70 lemmikloomast, kes surid pärast Sportmix kaubamärgi alla kuuluva koeratoidu söömist. Lisaks on tuvastatud sama tootega seoses üle 80 haigusjuhtumi.