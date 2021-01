Poodi viina järele minek viis kuriteoni: Jõgeval tappis mees tuttava

Eile, 13. jaanuari õhtul sai politsei teate, et Jõgeval Suure tänava kõnniteelt leiti torkehaavadega teadvusetu 53aastane mees. Meedikud alustasid sündmuskohal kohe kannatanu elustamisega, kui paraku olid mehe vigastused sedavõrd rasked, et tema elu päästa ei õnnestunud. Politseiuurijad asusid sündmuskohal infot koguma ning mõne aja möödudes peeti kuriteos kahtlustatavana kinni 59aastane mees, keda kahtlustatakse tuttavale mehele raske tervisekahjustuse põhjustamises, mille tagajärjel kannatanu suri.

Ringkonnaprokurör Anneli Hinto kinnitas, et taotleb kohtult kahtlustatava vahistamist. „Praeguseks on olemas põhjendatud kuriteokahtlus, mis kirjeldab alkoholijoobes mehe ettearvamatut ja ohtlikku käitumist. Prokuratuuri seisukoht on, et vabaduses võiks kahtlustatav jätkuvalt ohtlik olla.“